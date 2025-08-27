Бензин в России снова подорожал

Средняя розничная цена бензина в России с 18 по 25 августа подскочила на 37 копеек до 62,08 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 7 копеек до 71,52 рубля за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата.

По данным ведомства, за семь дней стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 0,6% – до 58,83 рубля за литр, Аи-95 – на 0,63% до 64,22 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,12% – до 84,78 рубля.

В Росстате уточнили, что изменение цен на бензин зафиксировано в 76 регионах страны. Сильнее всего автомобильное топливо подорожало в Дагестане (+8,5%) и Чечне (+5,7%).

По сравнению с прошлым годом стоимость бензина в России выросла на 11,06%.

Москва, Анастасия Смирнова

