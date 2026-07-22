Угроза осенних банкротств: глава РСПП предупредил о последствиях отказа снижать ключевую ставку

Отказ Банка России от дальнейшего снижения ключевой ставки и ее сохранение на текущем уровне может создать риски «осенних банкротств». С таким предупреждением выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он сослался на опросы членов РСПП, которые говорят о сжатии спроса при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. Аналогичные оценки, отметил эксперт, есть и у других деловых объединений.

По словам главы РСПП, это связано с накопительным эффектом негативных факторов в экономике. Шохин указал на значимые риски для импортозамещающих проектов. «Сейчас они находятся в особенно уязвимом положении – высокая инвестиционная активность в предыдущие годы, в том числе за счет недешевых заемных средств, наложилась на торможение экономики», – отметил он. По словам главы РСПП, сегодня эти проекты страдают не столько от нехватки финансирования закупок и пусконаладки, сколько от отсутствия заказов на уже готовую продукцию.

Шохин заявил, что заморозка инвестиционной активности в России стала очевидным фактом. Он пояснил, что внутренние потребители сворачивают инвестиционные программы из-за высокой стоимости кредитов, при этом иностранные конкуренты, имея доступ к дешевым деньгам и госсубсидиям, активно демпингуют на российском рынке.

«Текущий всплеск инвестиционных расходов, который фиксируется в статистике, в основном связан с незапланированными восстановительными работами по понятным причинам, а вовсе не оживлением экономики. Компании берут кредиты только на латание дыр, а не на развитие», – заявил глава РСПП.

Шохин при этом отметил, что замедление инфляции и охлаждение кредитной активности создали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. По его словам, деловое сообщество готовится ко всем вариантам развития событий, включая сохранение ключевой ставки на текущем уровне, но все же надеется на ее дальнейшее снижение.

Шохин напомнил о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о снижении ключевой ставки. «РСПП полностью разделяет и поддерживает этот подход главы государства: снижение ключевой ставки должно быть именно естественным процессом, синхронизированным с реальной макроэкономической динамикой», – резюмировал глава РСПП.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор повысил собственные ожидания по траектории ключевой ставки. До этого она говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз. Согласно текущей оценке, средняя траектория ключевой ставки в 2026 году составляет 14-14,5%. Сейчас ключевая ставка составляет 14,25% годовых.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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