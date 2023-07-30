300 фактов о Екатеринбурге: он мог стать портом шести морей и всех главных рек Евразии

Сухопутный Екатеринбург в начале 20 века едва не стал портом шести морей и всех главных рек Евразии. Дело в том, что в начале прошлого века Урал и его металлургия переживали этап модернизационного взлёта. Предприятия переходили из рук старых аристократов к банкам и предпринимателям новой формации, резко возросла специализация производства, а также объемы производства. Урал стремительно интегрировался в другие промышленные регионы страны, в том числе посредством железных дорог. Северный, Средний и Южный Урал были связаны между собой и с Транссибирской железной дорогой, а также общероссиейской железнодорожной сетью. Пытаясь развивать предприятия и дальше, промышленно-финансовая элита Урала выдвинули идею – перевести уральскую металлургию с древесного топлива на минеральное. Для этого предполагалось использовать коксующиеся угли Кузбасса, организовать привоз кузбасского коксующегося угля на Урал, осуществить обмен Урала с Кузбассом каменным углем и железной рудой.

Новые источники снабжения требовали значительного улучшения транспортных средств региона, дальнейшего развития железнодорожной сети и речных водных путей.

Междуведомственным совещанием 1913 года был разработан план строительства на Урале расширенной сети железных дорог, призванный окончательно ликвидировать традиционное уральское «бездорожье».

Одновременно был разработан не менее грандиозный проект по расширению и усовершенствованию речных водных путей Урала и использованию уральских рек, особенно Чусовой, для получения в большом количестве дешёвой электроэнергии от возведённых на них гидроэлектростанциях. Проект предусматривал создание гигантского Трансуральского водного пути, который соединил бы Волжско-Камский и Обь-Иртышский бассейны через устройство судоходного канала на водоразделе Главного Уральского хребта, в его наиболее низкой части – в районе Екатеринбурга. Проложить канал планировалось от верховьев Чусовой, текущей на запад – в Каму, до верховьев Исети, текущей на восток – в Тобол-Иртыш.

Трансуральский водный путь должен был пройти по рекам Томь, Обь, по Иртышу, Тоболу, Исети до Екатеринбурга, по каналу Чусовая-Исеть и далее по реке Чусовой с выходом на Каму. Его общая протяжённость составляла бы 3375 вёрст.

Идею власти признали рабочей.

Важнейшее гидротехническое сооружение Трансуральского водного пути – судоходный канал Чусовая-Исеть – должен был пройти через Екатеринбург.

Осуществление проекта превратило бы Екатеринбург в большой речной и морской порт – порт шести морей Евразии и всех главнейших рек Европейской России и Западной Сибири. Это разгрузило бы Транссиб, улучшило условия судоходства по рекам Западной Сибири.

Перед Уралом открывались новые большие перспективы. Однако из-за недостаточного финасирования, а потом и начавшейся Первой мировой войны, революции и гражданской войны проекту этому сбыться было не суждено.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов предпринимались попытки реанимировать проект Трансуральского водного пути, но при разработке и принятии первого и второго пятилетних планов была сделана ставка на развитие в стране железнодорожного транспорта.