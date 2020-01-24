Генерал-майор Мешков прокомментировал убийства Ксении Каторгиной и сына сектантов

Сегодня на своей первой пресс-конференции новый начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков прокомментировал два резонансных убийства в Екатеринбурге. Одно из них, убийство Ксении Каторгиной, напомнило ему о 90-х годах. А расправу над мальчиком, отец которого состоял в секте, по словам начальника главка, не удалось предотвратить именно из-за закрытости секты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генерал-майора Мешкова поразило дело 27-летней Ксении Каторгиной, которая была убита, когда поехала продавать свой автомобиль. «У меня большой опыт, но таких преступлений я давно не видел, с 90-х годов, может, двухтысячных», – сказал он, но тут же оговорился, что это не означает какого-то возвращения к 90-м. Он также оценил работу сотрудников полиции, которые занимались этим делом. Претензий к ним нет. «Понимаете, у нас всегда есть какие-то издержки. Отчасти цепочка не сработала. Но это не вина тех сотрудников, которые непосредственно занимались делом. Первоначально все правильно шло. Но у нас же как? Пропал человек, есть несколько версий, она могла уехать. И некоторые сотрудники посчитали, что торопиться некуда, решили, что сделают завтра», – рассказал Мешков. Он добавил, что свердловские сыщики при помощи челябинских все равно раскрыли убийство в кратчайшие сроки. Напомним, жестокость этого преступления так поразила свердловчан, что они начали собирать подписи под петицией о пожизненном заключении убийц девушки.

Другое страшное преступление, о котором спросили Мешкова журналисты, – убийство 9-летнего мальчика, в котором обвиняют его родного отца-сектанта и лидера секты Земфиру Гайнуллину. «Эта трагедия нас шокировала, – признался начальник главка. – Вы знаете, что они не граждане Свердловской области и даже не граждане РФ. Мы этой работой занимаемся, у нас есть центр по противодействию экстремизму, где достаточно опытные сотрудники, много информации. Честно говоря, сказать, что мы где-то проглядели, не могу. Они были закрыты и не всех к себе подпускали. Поэтому в этом случае, к сожалению, мы работали по факту уже». Он также сообщил, что «так называемых религиозных организаций» очень много, и проверять их будут особенно тщательно.

Напомним, 28 ноября в Екатеринбурге на Юго-Западе в лесопарке было найдено тело девятилетнего ребенка. Перед смертью его жестоко истязали. По одной из версий, ребенка били плетьми, чтобы «изгнать из него бесов». Обвиняемые в убийстве уже арестованы – это родной отец мальчика, член секты «Ученики Иисуса Христа», и лидер этой секты – Земфира Гайнуллина. Вчера им продлили содержание под стражей до 27 мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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