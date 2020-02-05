Основатели мечети на Сортировке рассказали, сколько раз в году их будут слышать соседи

Громкоговорители для призыва на молитву мусульман в новой мечети на Сортировке будут использоваться только дважды в год – в дни крупнейших мусульманских праздников. В остальные дни призыв будет оглашаться только внутри самой мечети.

Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского Мухтасибата со ссылкой на имам-мухтасиба Артура Мухутдинова, который ответил на поступившие ему вопросы от местных жителей. Он опроверг информацию о жертвоприношениях и об огромном скоплении автомобилей.

«Во-первых, согласно сложившейся уже много лет назад традиции, призыв к молитве мы оглашаем (и это правило касается всех мечетей Екатеринбурга) исключительно внутри мечети, а громкоговорители используются только дважды в год – в дни крупнейших мусульманских праздников. Во-вторых, по пятницам, в день коллективной мусульманской молитвы, а также по праздникам, нами запланированы, помимо предупреждающих и запрещающих знаков, работа волонтеров на улице, дабы исключить неудобства передвижения для местных жителей. В-третьих, уверяю всех горожан: на территории мечети никто не будет совершать обряд жертвоприношения. Это давно уже происходит только в специально отведенных местах, с требованием всех санитарных норм», – заявил он.

Кроме того, он пояснил, почему духовный центр будет носить имя «Памяти защитников Отечества». «Милостью Всевышнего, наш объект вводится в строй буквально за считанные месяцы до празднования великой даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войны. Костяк нашей общины составляют татары и башкиры – коренные жители Урала. Практически в каждой семье коренных уральских мусульман бережно хранятся воспоминания и память об отцах и дедах, сражавшихся во имя свободы нашего Отечества, – сказал он. – Но это справедливо и для семей наших братьев, приехавших из республик российского Северного Кавказа, равно как и тех, кто прибыл к нам из Средней Азии».

Как уже сообщал «Новый День», в середине ноября 2019 года мусульмане в последний раз собрались на молитву в мечети Нур-Усман, стоявшей в самом эпицентре строительной площадки екатринбургской ледовой арены, строительство которой уже идет полным ходом и днем, и ночью. 15 ноября на службу пришли не меньше сотни человек, а уже через два дня молельню снесли. Взамен мусульманам предоставили земельный участок на Сортировке, где пока возводится временная мечеть.

Екатеринбург, служба информации

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