Известность Высокинского выросла благодаря свалке на Уралмаше, обещаниям и «Единой России»

О главе Екатеринбурга Александре Высокинском в январе 2020 года писали в СМИ больше, чем о других мэрах столиц субъектов Уральского федерального округа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, рейтинг был опубликован компанией «Медиалогия» и основан на базе средств массовой информации, которая включает в себя более 53 тысяч изданий разного формата.

В «Медиалогии» отметили несколько информационных поводов, из-за которых глава Екатеринбурга попадал в новости. Например, СМИ вспоминали его в связи с горящей свалкой на Уралмаше, которую никак не могут ликвидировать, вступлением в партию «Единая Россия», а также с очередным обещанием все-таки начать строить вторую ветку метро. На вопрос о сроках Высокинский ответил: «Если ответить в шутку, то при нашей жизни. А если серьезно, я рассчитываю, что в 2022 году первый котлован уже надо начинать».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.02.20

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