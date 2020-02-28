Вынесен приговор водителю бензовоза, который взял 10 пассажиров и троих погубил

В Карпинске вынесен приговор по резонансному уголовному делу: летом прошлого года водитель бензовоза согласился подвезти 10 туристов по горной дороге, но опрокинул машину, в результате чего трое пассажиров погибли, семеро получили травмы, в том числе один – тяжелые.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, бывший водитель бензовоза ООО «Дуниты Северного Урала» Дмитрий Курочкин 1969 г.р. признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек, отягчающим обстоятельством послужило то, что в момент ДТП он был пьян.

Курочкин приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, кроме того, суд взыскал с него в пользу государства свыше 194 тыс. рублей, затраченные на лечение одного из потерпевших.

Напомним, жуткое ДТП случилось поздним вечером 6 июля 2019 года на промышленной горной дороге в 2,5 км от трассы Карпинск – Кытлым. Курочкин ехал на заправку за топливом, чтобы привезти его к месту перекрытия дороги – движение по ней ограничивали ради проведения марафона «Конжак-2019». По пути ему встретились двое туристов, которые попросили подвезти их. Водитель согласился, а вскоре подобрал еще восемь человек. Пассажиров он вопреки правилам безопасности разместил на цистерне.

Затем он потерял управление, крикнул пассажирам прыгать и спрыгнул сам. Бензовоз слетел под откос и загорелся. Три человека погибли на месте, семеро, в том числе 14-летний подросток, получили травмы. Водитель выжил. Как оказалось, в момент ДТП он был пьян. Уже 8 июля Курочкин был арестован, в отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до 15 лет.

Карпинск, Евгения Вирачева

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