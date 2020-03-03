На довыборы в заксо по Краснотурьинскому округу пойдет депутат ЕГД

Свердловское отделение ЛДПР определилось со своим кандидатом на довыборах в заксобрание области по Краснотурьинскому одномандатному округу № 16.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», им станет координатор отделения, депутат Екатеринбургской городской думы Антон Гусев. Он сам сообщил об этом агентству. Сегодня Гусев планирует подать документы в избирком.

Напомним, первым кандидатом стал единоросс Петр Соколюк – глава города Ивделя. Свердловские справороссы обещали выдвинуть кандидата 14 марта. Свердловское отделение КПРФ определится на этой неделе. Сами довыборы состоятся 17 мая.

Екатеринбург, Краснотурьинск, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Краснотурьинск. Другие новости 03.03.20

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