Спикер ЕГД написал заявление в полицию и прокуратуру по поводу пожаров на Уралмаше

Председатель гордумы Екатеринбург Игорь Володин подписал заявления в полицию и прокуратуру с просьбой выяснить причины пожаров в старых домах на Уралмаше. Документы адресованы начальнику ГУ МВД региона Александру Мешкову и прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, сообщили в пресс-службе ЕГД.

«Учитывая, что во всех случаях предметом возгорания были деревянные дома под расселение, пожар начинался в ночное время, можно предположить, что кто-то умышленно совершает поджоги такого рода объектов. В ряде случаев люди самостоятельно не могли покинуть жилище и были эвакуированы по пожарной лестнице. Прошу взять под контроль ситуацию с поджогами жилых помещений в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга», – говорится в обращении спикера.

На прошлой неделе случилось пять ночных возгораний жилых домов, расположенных по адресам: ул. Шефская, 22а; ул. Балаклавская, 3; ул. 40-летия Октября, 31 и 39; ул. Авангардная, 7. Как писал «Новый День», жильцы считают, что к поджогам причастен застройщик ЖК «Мир, Труд, Май». Компания, по совпадению, планирует застроить земельный участок, где сейчас стоят старые дома, но строители и некоторые владельцы не могут договориться об условиях расселения.

В минувшую пятницу встречу с жителями провели депутаты городской думы и представители правоохранительных органов. Было обговорено, что рядом с домами будут установлены камеры видеонаблюдения – этим готов заняться депутат Алексей Вихарев. Адреса домов также были включены в маршрут ежедневного ночного патрулирования сотрудников полиции. Но в минувшие выходные в районе загорелись еще два многоквартирника. Для выяснения причин пожаров назначены экспертизы, но их результаты еще неизвестны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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