Володин предложил СК, МВД, ФСБ и МЧС объединиться в борьбе с поджогами

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин просит все силовые ведомства объединить усилия по раскрытию поджогов в городе и поиску виновных. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе гордумы.

Напомним, за несколько дней в Орджоникидзевском районе произошли возгорания в пяти домах – на Авангардной, 7, 40 лет Октября, 31 и 39, Шефской, 22а, Балаклавском, 3. Сегодня ночью в Кировском районе Екатеринбурга произошел еще один пожар в старом доме, в результате которого погибли семь граждан, а один серьезно пострадал. Полиция и пожарные, по предварительным данным, подозревают умышленный поджог здания. Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по факту убийства двух и более лиц, а также об умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога.

Учитывая большой общественный резонанс, гибель людей и непрекращающиеся случаи возгораний, Игорь Володин направил предложение о создании следственно-оперативной группы руководителям регионального Следственного комитета, ГУ МВД по Свердловской области, прокурору города Екатеринбурга, УМВД уральской столицы.

«Это позволит аккумулировать всю имеющуюся информацию силовых структур в этой группе, что будет способствовать более оперативному раскрытию данных преступлений. Это очень действенная мера. В моей практике был опыт создания такой группы и в результате были раскрыты абсолютно все уголовные дела, которыми она занималась», – рассказал Игорь Володин, который когда-то служил в милиции.

К письмам спикер приложил обращение группы горожан, которое поступило на его имя. Под письмом 78 подписей – это обеспокоенные жители тринадцати домов по улицам Шефской, Баумана, Энтузиастов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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