Штаб Навального в Екатеринбурге возглавил ресторатор

В штабе Навального в Екатеринбурге – новый координатор. Им стал Алексей Гресько, бывший директор Traveler's Coffee и Freelance Cafе.

Ранее штаб возглавляла Ирина Норман, но весьма недолго. Она стала координатором в сентябре и через полгода место работы уже покинула. В это время в региональных штабах проходили обыски, а сторонникам оппозиционера блокировали счета на 75 млн рублей в рамках дела об отмывании денег в ФБК. Счета оказались заблокированы в том числе у тех, кто уже не связан работой штаба.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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