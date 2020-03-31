«Я не могу дома сидеть», – рыбаки не боятся ни весеннего льда, ни коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня днем в Екатеринбурге воздух прогрелся до +12 ºС. Снег во многих местах практически растаял, а асфальт в городе уже высох. Начал таять и лед на водоемах региона, о чем предупреждают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Рыбакам все нипочем

Впрочем, это не останавливает уральских рыбаков, и они продолжают выходить на зимнюю ловлю. Сегодня съемочная группа «Нового Дня» побывала на озере Шарташ, где промыслом занимаются десятки человек. Сами рыбаки успокаивают журналистов, мол, лед толстый – метрах в 100-150 от берега его толщина достигает 80 сантиметров.

Не пугает мужчин и новый штамм коронавируса, которым уже заражены более 30 свердловчан. Уральцы рассказали, что слышали об указе губернатора Евгения Куйвашева об ужесточении мер самоизоляции, но все равно идут на рыбалку, считая, что вдали от людей они в безопасности. «Я не могу дома сидеть. Я не с кем не контактирую, не разговариваю. Я мою руки по нескольку раз дома. Я не прикасаюсь даже к ручкам дверным в подъезде своем», – объяснил один из рыбаков.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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