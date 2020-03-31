В Свердловской области – девять новых случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области появилось 9 новых случаев коронавируса. Таким образом, в регионе заразились уже 33 человека. Известно о пяти вылечившихся.

Всего в России подтверждено за сутки 500 новых случаев в 24 регионах. Больше всего в Москве – 387, в Санкт-Петербурге заболевших 48, на третьем месте – Свердловская области и Дагестан – по 9 случаев.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

Из-за коронавируса в Рефтинском отложены выборы мэра. / Генплан Екатеринбурга растянулся до 2041 года. / Дерматолог: почему нельзя пользоваться обычным кремом для рук и как уберечь кожу от инфекции после постоянного мытья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»