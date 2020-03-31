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Вторник, 31 марта 2020, 12:29 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области – девять новых случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области появилось 9 новых случаев коронавируса. Таким образом, в регионе заразились уже 33 человека. Известно о пяти вылечившихся.

Всего в России подтверждено за сутки 500 новых случаев в 24 регионах. Больше всего в Москве – 387, в Санкт-Петербурге заболевших 48, на третьем месте – Свердловская области и Дагестан – по 9 случаев.

Екатеринбург, Елена Иванова

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,