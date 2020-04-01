В Екатеринбурге запустили горячую линию для жалоб на уборку подъездов

В Екатеринбурге, Березовском и Арамили запустили горячую линию, где можно оставить жалобу на работу управляющих компаний по санобработке подъездов. Уборка должна проводиться ежедневно. Позвонить можно по телефону 312-07-50.

«Перед руководством управляющих организаций, занимающихся обслуживанием «многоквартирников», поставлена задача обеспечить своевременную обработку дезинфицирующими растворами входных групп подъездов, лифтов, перил, а также имеющих наибольшую проходимость площадок и лестничных маршей на нижних этажах зданий. Также сотрудники УК и клининговых компаний, занятые санобработкой жилого фонда, должны уделить первостепенное внимание обработке поверхностей контактных зон, с которыми ежедневно соприкасаются жильцы домов – ручей дверей, перил на лестничных маршах, кнопок лифтов», – напомнили в пресс-службе мэрии.

Такую ежедневную уборку УК должны были организовать с 19 марта бюджет обещал выделить деньги. Однако от екатеринбуржцев поступают жалобы на то, что в домах прибираться чаще, а тем более с дезинфицирующими средствами, не стали.

Екатеринбург, Елена Иванова

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