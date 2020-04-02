«В Москве атмосфера гнетущая»: уральские депутаты Госдумы перешли на удаленку

Депутаты Государственной Думы, избранные от Свердловской области, после вчерашнего заседания, на котором был принят пакет «антивирусных» законов, перешли на удаленную работу. Трое из пяти, опрошенных корреспондентом РИА «Новый День», уже вернулись в Свердловскую область, еще один – надеется, что сможет сделать это в ближайшее время, и только один в округ не собирается. Впечатления народных избранников от рабочих дней в начале недели и планы на обозримое будущее – в материале «Нового Дня».

Андрей Альшевских, фракция «Единая Россия»: «Коронавирус внес свои коррективы в рабочий график Госдумы. По предложению председателя пленарное заседание в четверг было решено не проводить.

На следующей неделе должны быть заседания фракций и комитетов, – возможно, они пройдут по видеосвязи, такую практику начали вводить. Также состоится Совет думы, который решит, целесообразно ли проводить пленарные заседания 14-16 апреля. Не исключено, что их перенесут, если все фракции единогласно проголосуют за то, чтобы депутаты провели карантин как положено. Раз мы просим людей уйти на самоизоляцию, то это неправильно, что мы сами ходим на заседания. Но если в графике ничего не изменится, то между 14 и 16 апреля перед Думой должен отчитаться председатель правительства Михаил Мишустин – о работе правительства в 2019 году. Потом у нас должна быть региональная неделя, потом – двухнедельный отпуск, потом майские праздники. Если апрельское заседание перенесут, то в следующий раз мы, может быть, соберемся только в мае.

Сейчас я в Екатеринбурге, но постоянно на связи, решаем вопросы с оказанием помощи гражданам. По факту нахожусь дома, но постоянно работаю с обращениями».

Максим Иванов, фракция «Единая Россия»: Первую половину недели мы работали. В понедельник все сдали анализ на коронавирус, кто не сдал, тех не пустили на заседание. Насколько мне известно, ни у кого из коллег признаков заболевания нет. Во вторник и среду провели пленарные заседания, оперативно приняли все законопроекты, предложенные правительством. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил всем поработать удаленно. Возможно, скоро приеду в Екатеринбург, если не будет никакой «чрезвычайщины», самоизолируюсь с семьей. Дума сейчас пустая, даже помощников перестали пускать. Очень много думаем о том, как сгладить ущерб для экономики, прежде всего для малого и среднего бизнеса, для простых граждан. У меня лично родилось предложение, которое я уже отправил губернатору. Сейчас люди, которые честно находятся на самоизоляции, в больших количествах тратят электричество, – кто в интернете сидит, кто стирает, кто телевизор смотрит. А тариф – как в рабочие дни. Я написал губернатору, чтобы на этот период хотя бы ночные тарифы сделали».

Дмитрий Ионин, фракция «Справедливая Россия»: «Только прилетел. Атмосфера в Москве сейчас гнетущая, люди смотрят друг на друга подозрительно. Для полета в самолете сам сшил себе маску. На следующей неделе – заседание фракции, встреча с Михаилом Мишустиным, возможно, снова придется лететь. Пока занимаюсь тем же, чем обычно, только удаленно – пишу запросы в различные инстанции по вопросам избирателей. Хотя некоторые вещи осложнились: некоторые надзорные органы временно перестали проводить проверки по запросам, например, Фонд капремонта пишет, что проверку проведет, но позже. Мне стали больше писать по интернету, у кого-то проблемы, а кто-то – просто пообщаться. Я регулярно записываю ролики «Депутат на удаленке», размещаю Вконтакте. Смотрят хорошо, просмотров много. Формулирую предложения на будущее. Вот, например, вопрос с кредитными каникулами. Не совсем понятно, как люди должны доказывать, что доходы у них упали – это же надо идти на работу, а работа закрыта. С Фондом капремонта тоже надо что-то делать, может, временно прекратить брать платежи. Также я поддерживаю предложение Федерации автовладельцев России – автоматически продлить все действующие водительские права на полгода. Потому что как их сейчас продлять? Так что, хоть работаю и на удаленке, вопросов очень много».

Николай Езерский, фракция КПРФ: «Заседания этой недели мы закончили, комитет тоже провели досрочно, накануне. Так что я в Свердловской области, дома, на самоизоляции. В конце следующей недели – Совет думы, будет решать, когда следующее заседание. Если назначат 14 апреля, то 13-го улечу в Москву. Сейчас все обращения от избирателей принимаю по телефону или в письменном виде, я человек законопослушный. Характер вопросов немного изменился по сравнению с тем, что был до пандемии. Вообще у меня электорат левый, специфический, в целом относится с пониманием, что беда сплачивает. Но просят объяснить, почему на местах все не так, как говорит президент. Надо разбираться, почему не моют подъезды, почему нет масок, почему в жизни все не так, как по телевидению – такие, жизненные вопросы. Руководители предприятий спрашивают, что с ними будет, ведь от некоторых из них зависит жизнь целых поселков – энергоснабжение, коммуналка, и так далее. По «крупнякам» сказать нечего. Они так или иначе попадут в сферу интересов государства. Защищать надо малый бизнес: проверки убрать, налоги обнулить, запретить тормозить банковские операции. Все это надо делать прямо сейчас, потому что иначе после пандемии у нас не будет ни кафе, ни ресторанов, ни магазинов, ни парикмахерских, – все закроется. Думаю, каждый губернатор заинтересован в том, чтобы работать как можно лучше, чтобы потом самому в вакууме не жить».

Игорь Торощин, фракция ЛДПР: «Госдума перешла на удалённый режим работы. Обращений граждан меньше не становится, но все чаще они приходят в социальных сетях. Также поменялась их тематика: сейчас людей очень беспокоит вопрос о достаточности тех мер, которые предпринимает государство для защиты от распространения инфекции, а также вопросы, связанные с оплатой труда в этот сложный для страны период. Все чаще граждане волнуются из-за отсутствия средств индивидуальной защиты в аптеках, несоблюдения режима карантина окружающих и отказ предприятий закрываться и переходить на удалённую работу. В регион выезжать в ближайшее время не планирую, всю работу перевели в онлайн-режим, а офлайн мероприятия перенесли. В связи с тем, что работаю теперь из дома и не трачу время на дорогу до работы, я больше времени уделяю работе с гражданами в социальных сетях».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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