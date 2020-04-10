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Пятница, 10 апреля 2020, 08:06 мск

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В понедельник депутатов Госдумы отправят повторно сдавать анализ на коронавирус

В понедельник, 13 апреля, рабочий день у депутатов Госдумы с большой долей вероятности начнется со сдачи теста на коронавирус.

Как рассказал «Новому Дню» один из депутатов от Свердловской области, вчера вечером совет Госдумы принял решение все-таки не отменять пленарные заседания 14-17 апреля, хотя такая вероятность существовала. Перенесен только отчет перед думой председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Поэтому к понедельнику все народные избранники, большая часть которых последнюю неделю провела в своих родных регионах, должны вернуться в Москву. «Полагаю, по приезде нас всех отправят сдавать тест на коронавирус. Во вторник, 14 апреля, состоится пленарное заседание думы. В среду и четверг депутаты должны будут находиться в своих служебных квартирах и по возможности не покидать их. В пятницу пройдет еще одно заседание», – рассказал источник «Нового Дня».

После этого у парламентариев по графику снова начнется «региональная неделя». Между тем в Свердловской области уже размышляют об обязательной изоляции москвичей и прибывших из Москвы свердловчан. «Ну, если примут решение – прилечу и тут же самоизолируюсь, я же законопослушный гражданин», – сказал «Новому Дню» другой депутат.

В понедельник, 30 марта, дума уже сдавала анализ. После пленарного заседания 1 апреля председатель Вячеслав Володин предложил отменить оставшиеся на неделе заседания, и почти все депутаты разъехались по домам.

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