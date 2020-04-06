Власти заявили об ужесточении режима изоляции – скоро начнут штрафовать

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал о том, что в регионе будет усилена изоляция. «Будут дополнительные штрафы, с 9 апреля заксобрание Свердловской области будет рассматривать соответствующие поправки, что будет способствовать более строгому режиму изоляции, чтобы наказывать тех, кто не соблюдает его. Мы делаем все, чтобы кто-то работал, а кто-то сидел дома. Настоятельный призыв – находиться дома и соблюдать режим. Надо вытерпеть. Тогда мы приблизим благоприятный результат», – заявил Креков на брифинге оперштаба Свердловской области.

Напомним, в регионах России уже начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции. Так, на 15 тысяч рублей оштрафован житель Уфы, который вышел из дома, чтобы перепарковать машину , на ту же сумму оштрафована жительница Новороссийска – она торговала сигаретами в сквере. Речь идет о принятых правительством и Госдумой и утвержденных президентом России поправках в КоАП, которые позволяют штрафовать нарушителей санитарно-эпидемиологических правил, физлиц – на 15-40 тысяч рублей, при повторном случае – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Должностным и юридическим лицам штраф за первое нарушение от 50 до 150 тысяч, при повторном нарушении – до 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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