Тренер Андрей Мартемьянов покинул «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Вместе с ним команду покидает ассистент Константин Шафранов. Двое других помощников тренера, Евгений Шалдыбин и Константин Власов, продолжат работу в новом тренерском штабе клуба в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Андрей Мартемьянов возглавлял екатеринбургский клуб с мая 2018 года. В первом сезоне под его руководством «Автомобилист» выиграл 18 матчей на старте, установив клубный рекорд, впервые занял первое место в конференции Восток по итогам регулярного чемпионата КХЛ, и также впервые в истории пробился во второй раунд плей-офф, где потерпел поражение от «Салавата Юлаева». По итогам прошлого сезона «Автомобилист» занял четвертое место на Востоке, прошел в первый раунд плей-офф КХЛ, где сенсационно проиграл серию ХК «Сибирь» с общим счетом 1:4.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.20

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