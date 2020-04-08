На Урале срочно уточняют число детей, имеющих право на 5 757 рублей в месяц

В Свердловской области спешно уточняют и обновляют список детей от 3 до 7 лет, чьи семьи имеют доход на одного человека меньше прожиточного минимума.

Как рассказал «Новому Дню» председатель комитета заксо по социальной политике Вячеслав Погудин, в целом государством уже наработан достаточный банк данных, позволяющий уходить от традиционной бюрократии и беготни по инстанциям за справками. Но обновлять базы все равно необходимо, этим сейчас занимаются органы соцзащиты.

Напомним, на прошлом заседании заксо приняло закон о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет, среднедушевой доход в семьях которых не превышает размера минимальной оплаты труда, установленный в регионе. По данным на сегодняшний день, число детей, имеющих право на такую выплату, составляет 52 тысяч 845 человек. Размер выплаты на каждого ребенка на 2020 год установлен на уровне 5 757 рублей в месяц.

Нюанс в том, что президент поручил регионам выплачивать эти пособия с 1 июня, но начислить – с 1 января 2020 года. Сейчас важно учесть всех детей из малоимущих семей, которым исполнилось 3 или 7 лет за первые 5 месяцев года. В идеале родителю, имеющему право на выплату, надо будет только после 1 июня подать заявление в МФЦ или на Единый портал госуслуг. После чего деньги или придут на банковскую карту, или, что иногда бывает в сельской местности, их доставят «Почтой России».

Завтра заксобрание примет еще один закон, направленный на поддержку семей с детьми. Сегодня его сразу в трех чтениях одобрил комитет по соцзащите. Предлагается до 1 октября приостановить проверку всех семей, которые получают детские пособия, на предмет права получения этих пособий. Вячеслав Погудин заявил, что таким образом заксо попытается оградить родителей от лишних действий в этот непростой период.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

Правительство приняло распоряжение по возврату денег туристам из фондов «Турпомощи». / Охотники не могут продлить разрешения на оружие – медучреждения перестали выдавать нужные справки. / Главный подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной арестован до 12 июля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»