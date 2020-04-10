Бюджет изменят ради детей и борьбы с коронавирусом

Уже в этом месяце бюджет Свердловской области будет скорректирован, в основном за счет поступлений из федерального центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном заксобрании, проект поправок профильный комитет рассмотрит уже в ближайшую среду, 15 апреля, а на пленарное заседание законопроект вынесут 21 апреля.

В министерстве финансов уточнили, что решение о корректировке бюджета было принято 9 апреля на заседании правительства (оно было закрытым для прессы). Главное в поправках – прогноз по доходам областного бюджета на 2020 год возрастет на 6,3 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Доходная часть областной казны достигнет 273,4 млрд рублей. На столько же увеличатся и расходы, которые составят 302,9 миллиарда рублей.

Предлагается направить 3,6 млрд рублей (из них 1,2 млрд – средства областного бюджета) на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, 1,4 млрд рублей – на оснащение и переоснащение коечного фонда медорганизаций для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. 32,2 млн рублей предусмотрены на приобретение аппаратов ИВЛ.

Также предлагается увеличить резервный фонд правительства Свердловской области на 450 миллионов рублей. Запланированные изменения не повлияют на величину дефицита и верхний предел государственного долга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.04.20

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