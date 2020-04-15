ХК «Автомобилист» представил новый тренерский штаб

Новым главным тренером хоккейного клуба «Автомобилист» стал канадец Билл Питерс. Контракт с 55-летним специалистом рассчитан на два года.

Билл Питерс был главным тренером сборной Канады на чемпионатах мира 2016 (завоевал золото) и 2018 годов. В 2017 году входил в тренерский штаб Майка Бэбкока на Кубке Мира с участием игроков НХЛ, где Канада занял первое место.

В клубной карьере три года работал ассистентом тренера в «Детройт Ред Уингз» и четыре года главным тренером «Каролины Харрикейнз» в Национальной Хоккейной Лиге. Последним местом работы канадца был клуб «Калгари Флэймз», откуда он был уволен в ноябре прошлого года.

Помощниками Билла Петерса в «Автомобилисте» станут Перри Перн, Герман Титов, а также Евгений Шалдыбин и Константин Власов, работавшие в предыдущем тренерском штабе.

Напомним, 7 апреля «Автомобилист» покинул тренер Андрей Мартемьянов, который работал с командой с мая 2018 года. Под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне «Автомобилист» занял по итогам регулярного чемпионата 4-е место на Востоке и сенсационно уступил в первом раунде плей-офф «Сибири» (общий счет серии 1:4).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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