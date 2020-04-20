В пожаре на Уралмаше погибли 12 лошадей и 5 собак

Сегодня около 7:30 утра в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сгорели надворные постройки при частном доме на улице Кировградской.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в постройках держали лошадей и собак. При пожаре 12 лошадей и 5 собаки погибли. «На месте сейчас ведется проливка конструкций, работают 23 спасателя», – добавили в ведомстве.

Напомним, старые малоэтажные дома на Уралмаше и Эльмаше начали гореть еще марте. Тогда жильцы подозревали поджоги. В одном районе тогда горело не меньше пяти домов. В предпоследнем пожаре, когда загорелся барак на улице Омской, в ночь на 27 марта, в огне погибли семь человек, еще одна жительница дома умерла от ожогов в больнице. Подозреваемый в поджогах установлен, но на сегодня у него твердое алиби: он находится под арестом в СИЗО.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.20

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