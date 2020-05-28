«Все пожары на фоне башенных кранов», – жители Уралмаша, чьи дома поджигали, просят президента Путина помочь с расселением (ВИДЕО)

Жители дома №39 на улице 40-летия Октября в Екатеринбурге записали видеообращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. В своем ролике инициативная группа рассказала о том, что в районах застройки (и не только на Уралмаше) начинают гореть дома: «Все пожары на фоне башенных кранов». Среди них они напомнили про возгорание на чердаке в их доме, которое случилось 12 марта, о пожаре на улице Кировградской, где погибли лошади в надворных постройках. А также про страшный пожар на Омской, который унес жизни восьми человек.

Жители Уралмаша записали обращение к Путину

Авторы видео отметили, что застройщик выкупает квартиры в их доме. В то время, как с обитателями муниципального жилья особо церемониться застройщик не собирается.

«Людям говорят приватизировать жилье и продавать. Мы требуем расселить муниципальное жилье по закону. В ответ нам угрожают, что наш дом признают аварийным и расселят через суд по общежитиям. Владимир Владимирович, мы просим вас вмешаться в эту ситуацию», – говорят жильцы.

Напомним, на месте 4 домов на улице 40-летия Октября должен появиться ЖК «Мир, Труд, Май». По странному совпадению, в начале марта эти дома начали поджигать. Сначала загорелся дом №31, потом – чердак в 39-м доме. После этого инцидента местные начали охранять свое жилье, и даже установили камеры видеонаблюдения. Кроме того возбуждены уголовные дела ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб».

Екатеринбург, Владислав Тринько

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