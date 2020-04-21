Замгубернатора объяснил депутатам, почему Универсиада важнее строительства школ

Такие крупные международные события, как Универсиада-2023, всегда давали свердловскому малому и среднего бизнесу заработать, поэтому отказываться от финансирования подготовки к ней нельзя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании заксо первый замгубернатора Алексей Орлов, отвечая на вопрос депутата Евгения Зяблицева. «Мы сокращаем деньги на строительство школ, они вернутся в бюджет? Почему нельзя направить на школы деньги, заложенные на подготовку к Универсиаде-2023? Вирусы приходят и уходят, а нашим детям нужно учиться в приличных условиях уже сейчас», – сказал Зяблицев.

«Мы стимулировали развитие малого бизнеса тем, что проводили крупные международные мероприятия, – подчеркнул Орлов. – Раньше мы не считали, как важно это было для малого бизнеса, но теперь стало понятно, какую колоссальную работу мы провели». Кроме того, он напомнил, что подготовка к Универсиаде позволит загрузить областной строительный комплекс, будет построено жилье для студентов. «Что касается школ, начала строительства новых объектов, – мы должны исходить из того, что бюджет должен выполнить все взятые на себя социальные обязательства», – отметил он.

Напомним, сегодня депутатам предстоит внести правки в областной бюджет. В частности, им нужно найти деньги на региональную часть пособий на детей от 3 до 7 лет – это 1,2 млрд рублей. Частично эту сумму набрали за счет сокращения программ строительства. Председатель комитета по бюджету Владимир Терешков заявил, что пришлось изъять из бюджета-2020 средства на финансирование строительства ряда школ, спортивных объектов, детских садов, пришкольных стадионов. «Мне кажется, что сейчас это необходимая мера, но на заседании заксобрания мы решили вести себя следующим образом: мы подготовим протокольную запись, в которой обозначим, что, если эти средства сняты с объектов, которые прошли все обсуждения, вошли в состав государственных программ, но были изъяты из бюджета в 2020 году, то эти объекты не должны исчезнуть вообще», – подчеркнул депутат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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