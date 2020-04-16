Поправки в бюджет-2020 «съели» строительство ряда соцобъектов. Возможно, безвозвратно

Соцобъекты, которые могли начать строить в регионе в этом году, могут не начать строить никогда. Этого опасаются депутаты, которым предстоит 21 апреля внести ряд поправок в бюджет области на 2020 год: больше всего сократится бюджет минстроя. А не вносить корректировки нельзя: тогда область не сможет заплатить свою треть от общей суммы пособий на детей от 3 до 7 лет (остальные две трети даст федеральный бюджет).

Как сообщили РИА «Новый День» в заксобрании, региональную часть пособий на детей от 3 до 7 лет – 1,2 млрд рублей – частично набрали за счет сокращения программ строительства. Председатель комитета по бюджету Владимир Терешков по итогам заседания комитета заявил, что пришлось изъять из бюджета-2020 финансирование строительства ряда школ, спортивных объектов, детских садов, пришкольных стадионов. «Мне кажется, что сейчас это необходимая мера, но на заседании заксобрания мы решили вести себя следующим образом: мы подготовим протокольную запись, в которой обозначим, что, если эти средства сняты с объектов, которые прошли все обсуждения, вошли в состав государственных программ, но были изъяты из бюджета в 2020 году, то эти объекты не должны исчезнуть вообще, – заявил в своем видеокомментарии Владимир Терешков. – Они должны быть отслежены в 2021 либо в 2022 годах, то есть они не должны быть потеряны. К сожалению, сейчас пока мы видим, что в 2020 году они сняты, но не все, что снято, мы увидели в бюджете 2021 и 2022 годов».

Рассказывать депутатам о необходимости внесения поправок будет первый замгубернатора Алексей Орлов. «Депутаты, принимая решение об изменениях в основной финансовый документ, заслушают информацию правительства о социально-экономической ситуации в Свердловской области в связи с введением режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», – заявила спикер Людмила Бабушкина.

Напомним, по проекту поправок, расходы министерства строительства и развития и инфраструктуры будут сокращены на 2,02 млрд рублей. Под нож пойдут строительство систем газоснабжения – 203 млн руб.; строительство школ в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Серове, Натальинске – 371 млн руб.; реконструкция ДК в Дружинино (почти под крышей) – 61 млн рублей. Несколько спортивных объектов также отложены на потом: крытый каток в Байкалово, центры бокса в Талице, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове – 166 млн рублей, строительство лыжероллерной трассы в Верхней Пышме, реконструкция плавательного бассейна в Карпинске, спортивное ядро в поселке Малышева, строительство катка в Талице – 212 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», областной бюджет будет скорректирован на ближайшем заседании заксо – 21 апреля. Поправки связаны с необходимостью на 33% профинансировать «путинские» детские пособия и с тратами на здравоохранение. Сам законопроект о поправках в общем доступе на сайте заксо все еще не выставлен, хотя осталось всего пять дней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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