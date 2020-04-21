Заксо приняло «коронавирусные» поправки в бюджет-2020 (Инфографика)

Депутаты заксо приняли в первом чтении поправки в областной бюджет на 2020 год. Доходы и расходы увеличены на 6 млрд рублей, большая часть дополнительных средств пойдет на детские пособия и борьбу с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами сначала выступил первый замгубернатора Алексей Орлов, обрисовавший социально-экономическую ситуацию в целом, затем – замминистра финансов Светлана Климук.

Отвечая на вопросы депутатов, Светлана Климук отметила, что окончательные последствия пандемии для экономики пока трудно определить. Поэтому недавно был изменен Бюджетный кодекс РФ, даются широкие полномочия регионам, которые теперь могут вносить изменения в бюджеты. Замминистра добавила: «Конечно, ждем помощи от Москвы. Но если средств не хватит, будем брать кредиты коммерческих банков».

Во втором и третьем чтении поправки в бюджет будут также приняты сегодня.

Как уже сообщал «Новый День», по проекту поправок, расходы министерства строительства и развития и инфраструктуры будут сокращены на 2,02 млрд рублей. Под нож пойдут строительство систем газоснабжения – 203 млн руб.; строительство школ в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Серове, Натальинске – 371 млн руб.; реконструкция ДК в Дружинино (почти под крышей) – 61 млн рублей. Несколько спортивных объектов также отложены на потом: крытый каток в Байкалово, центры бокса в Талице, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове – 166 млн рублей, строительство лыжероллерной трассы в Верхней Пышме, реконструкция плавательного бассейна в Карпинске, спортивное ядро в поселке Малышева, строительство катка в Талице – 212 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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