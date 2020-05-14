Доходы Свердловской области в прошлом году составили 250,6 млрд рублей

Сегодня на заседании правительства принят отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год.

Как сообщили «Новому Дню» в ДИПе, доходы региональной казны в прошлом году составили 250,6 млрд рублей. Рост к уровню 2018 года – 1,1 миллиарда. По поступлениям по НДФЛ и акцизам план перевыполнен. Объем безвозмездных поступлений в областной бюджет в 2019 году – 30,6 миллиарда рублей, что выше уровня 2018 года на 4,5 миллиарда. Расходы областного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 264,9 миллиарда рублей, это выше расходов 2018 года на 23,4 миллиарда.

На финансирование отраслей социальной сферы в 2019 году было направлено 65,6 % расходов областного бюджета – это 173,8 миллиарда рублей. Расходы на социальную политику составили 71,2 миллиарда рублей, на образование – 67,5 миллиарда, на национальную экономику – 34,7 миллиарда, на здравоохранение – 25,9 миллиарда рублей. В ближайшее время отчет об исполнении бюджета-2019 должен поступить в заксобрание.

Как сообщал «Новый День», в этом году ситуация, скорее всего, будет другой. Бюджет 2020 года депутаты заксо уже правили – в апреле. Доходы и расходы были увеличены на 6 млрд рублей, большая часть дополнительных средств пойдет на детские пособия и борьбу с коронавирусом. При этом урезаны траты на строительство капитальных объектов. Отвечая на вопросы депутатов, замминистра финансов Светлана Климук отметила, что окончательные последствия пандемии для экономики пока трудно определить. Она добавила: «Конечно, ждем помощи от Москвы. Но если средств не хватит, будем брать кредиты коммерческих банков».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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