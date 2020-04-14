При корректировке бюджета депутаты откажутся от газопроводов, школ и спортивных объектов

При корректировке бюджета Свердловской области на 2020 год будут увеличены расходы на обслуживание госдолга региона, но сокращены средства на объекты капитального строительства.

Об этом сообщает депутат заксобрания Вячеслав Вегнер на странице в соцсети. По его данным, средства на обслуживание госдолга вырастет на 44 млн рублей. С учетом этой добавки на эту статью расходов будет затрачено 6,66 млрд руб.

Расходы министерства строительства и развития и инфраструктуры будут сокращены на 2,02 млрд рублей.

В этом году пойдут под нож: строительство систем газоснабжения – 203 млн руб.; строительство школ в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Серове, Натальинске – 371 млн руб.; реконструкция ДК в Дружинино (почти под крышей) – 61 млн рублей.

Несколько спортивных объектов также отложены на потом: крытый каток в Байкалово, центры бокса в Талице, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове – 166 млн рублей, строительство лыжероллерной трассы в Верхней Пышме, реконструкция плавательного бассейна в Карпинске, спортивное ядро в поселке Малышева, строительство катка в Талице – 212 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», областной бюджет будет скорректирован на ближайшем заседании заксо – 21 апреля, а заседание профильного комитета состоится уже завтра. Между тем сам законопроект о поправках в общем доступе на сайте заксо все еще не выставлен. Решение о корректировке бюджета было принято 9 апреля на заседании правительства (оно было закрытым для прессы). Главное в поправках – прогноз по доходам областного бюджета на 2020 год возрастет на 6,3 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Доходная часть областной казны достигнет 273,4 млрд рублей. На столько же увеличатся и расходы, которые составят 302,9 миллиарда рублей. Предлагается направить 3,6 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, 1,4 млрд рублей – на оснащение и переоснащение коечного фонда медорганизаций для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. 32,2 млн рублей предусмотрены на приобретение аппаратов ИВЛ. Также предлагается увеличить резервный фонд правительства Свердловской области на 450 миллионов рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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