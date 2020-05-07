В Екатеринбурге создан городской оргкомитет «Унивесиады-2023»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил персональный состав городского организационного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в него вошли руководители отраслевых и территориальных органов городской власти, а также ответственные лица федеральных и региональных органов правопорядка, войск национальной гвардии, МЧС России, органов Роспотребнадзора, депутаты ЕГД, представители УрФУ. Председателем будет сам мэр, который входит также в федеральный оргкомитет.

Координировать деятельность отраслевых и территориальных органов городской власти по проведению Универсиады будет управление по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга. Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Как уже писал «Новый День», в апреле оппозиционные депутаты заксо усомнились в целесообразности проведения Универсиады после спада экономики, вызванного пандемией коронавируса. Но им возразил первый замгубернатора Алексей Орлов: «Мы стимулировали развитие малого бизнеса тем, что проводили крупные международные мероприятия. Раньше мы не считали, как важно это было для малого бизнеса, но теперь стало понятно, какую колоссальную работу мы провели». Кроме того, он отметил, что подготовка к Универсиаде позволит загрузить областной строительный комплекс.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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