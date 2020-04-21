В Екатеринбург вывозным рейсом доставили еще 69 человек – на этот раз из Турции

В Екатеринбург сегодня вечером прибыл еще один вывозной рейс «Уральских авиалиний». Из Турции вернулись 69 человек – жители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края. Всех их поместят на 14 дней в обсерватор.

Как сообщает региональный оперштаб, пассажиры не будут посещать терминалы аэропорта. При их встрече «реализуются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности». Ранее власти Свердловской области сообщали, что все прибывшие из-за рубежа туристы будут направлены на 14 дней в специально созданные обсерваторы. Куда именно повезут россиян из Турции, не уточняется.

Напомним, 19 апреля в Екатеринбург прибыли 180 россиян из Таиланда. Все они прошли обследование медиков и были направлены на автобусах в обсерватор «Курганово» в Полевском районе. Причем не все туристы согласились ехать добровольно: 7 человек поместили на карантин по решению суда.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.04.20

Ломбарды готовятся к наплыву клиентов. / У государственных театров не будут отбирать финансирование за не поставленные спектакли. / За неделю от укусов клещей пострадали почти 800 уральцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»