Депутаты заксо опубликуют декларации о доходах к 1 августа

Срок публикации сведений о доходах и имуществе депутатов свердловского заксобрания будет таким же, как и в прошлые годы. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции спикер заксо Людмила Бабушкина, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День».

По ее словам, сведения будут опубликованы к 1 августа, так как нет оснований переносить эти сроки. Напомним, областные депутаты обязаны сдавать сведения о доходах в срок до 1 апреля, потом идет длительная проверка и в случае обнаружения ошибок – внесение исправлений. В прошлом году депутаты заксо «раскрыли кошельки» только 31 июля.

Между тем губернатор и члены его правительства в этом году уже публично отчитались за доходы в 2019 году. Евгений Куйвашев оказался беднее нескольких своих замов и жены.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

История про чудесно спасенного беспризорника оказалась под сомнением. / К Земле летит самый крупный из потенциально опасных астероидов. Но конца света не будет. / Священники призывают на Радоницу заказывать поминовение усопших по WhatsApp. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»