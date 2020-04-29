В День Победы свердловчане увидят в небе истребители, бомбардировщики и штурмовики

В авиапараде в честь Дня Победы 9 мая будут участвовать несколько родов авиации: транспортная, штурмовая, бомбардировочная, истребительная и армейская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на пресс-конференции заместитель командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенант Евгений Поплавский. Парад в небе начнется в 11 часов утра. Авиатехника пролетит над проспектом Ленина, затем совершит разворот, перестроится в новый боевой порядок, а затем уйдет на парад в Верхнюю Пышму.

Евгений Поплавский заверил, что полет увидят жители всех районов Екатеринбурга, так как авиация пройдет достаточно высоко, выше башни «Исеть» и БЦ «Высоцкий». Кроме того, тренировки летчиков состоятся 5 и 7 мая, также в 11 часов.

Салют прогремит в 22:30, предварительно на двух площадках – у ЦПКиО и у стадиона «Динамо». Сейчас решается вопрос с его трансляцией.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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