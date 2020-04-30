Для парада Победы в Екатеринбурге военные воссоздали два бронеавтомобиля времен войны

В колонне военной техники, которая пройдет по улицам Екатеринбурга 9 мая, будут два бронеавтомобиля – абсолютные копии тех, что участвовали в Великой Отечественной войне. Военные более года потратили на восстановление легких броневиков БА-64, на которых солдаты прошли почти всю войну.

Бронеавтомобили времен войны

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, над машинами более года работали военнослужащие ремонтно-эвакуационного полка, дислоцированного в Челябинской области. Чтобы воссоздать детали кузова, шасси, военные использовали архивные чертежи и схемы. На стадии сборки особое внимание уделялось точности подгонки узлов и частей бронеавтомобиля. Силовой установкой броневика стал двигатель внутреннего сгорания от военного автомобиля, сходного с БА-64 по размерам и весу.

«БА-64 – советский легкий бронеавтомобиль периода Великой Отечественной войны. Опытный образец был создан в 1941 году. Броневики активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца войны, преимущественно в роли легкобронированных машин разведки и поддержки пехоты. Основным вооружением БА-64 был пулемет 7,62 мм – танковый пулемет Дягтерева ДТ-29. Всего по начало 1946 года было выпущено 9 063 бронеавтомобилей этого типа», – рассказали в ЦВО.

Напомним, 9 мая парад Победы пройдет без зрителей. Смотреть на колонну техники можно будет только из окон и с балконов. Как ранее сообщали военнослужащие, для екатеринбуржцев устроят передвижную историческую реконструкцию 11 эпизодов Великой Отечественной войны. Это будет колонна из бронетехники со знаменами, 11 платформ, на которых установят баннеры и будут работать артисты ансамбля песни и пляски ЦВО для раскрытия каких-то эпизодов.

Кроме того, 9 мая в 11 часов в небе Екатеринбурга пройдет авиапарад, в котором примут участие несколько родов авиации: транспортная, штурмовая, бомбардировочная, истребительная и армейская.

Салют (именно салют из пушек, а не фейерверк) прогремит в 22:30, предварительно на двух площадках – у ЦПКиО и у стадиона «Динамо». Сейчас решается вопрос с его трансляцией.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

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