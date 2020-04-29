В День Победы военные покажут екатеринбуржцам историческую реконструкцию

В День Победы, 9 мая, ЦВО организует для екатеринбуржцев передвижную историческую реконструкцию 11 эпизодов Великой Отечественной войны.

Заместитель командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенант Евгений Поплавский сообщил на сегодняшней пресс-конференции, что это будет колонна из бронетехники со знаменами, 11 платформ, на которых будут оборудованы баннеры и будут работать артисты ансамбля песни и пляски ЦВО для раскрытия каких-то эпизодов. «Я не хочу сейчас раскрывать творческую тайну, но все эпизоды от начала войны и до Дня Победы, включая истории тружеников тыла и партизан, мы покажем», – сказал Поплавский.

Он добавил, что ЦВО просит всех жителей и гостей города наблюдать за колонной из окон квартир и балконов, чтобы не нарушать режима самоизоляции. «Поэтому мы предлагаем властям, чтобы наша колонна проехала по всем центральным улицам города. Готовы целый день ее демонстрировать. Три основных района города посетим, если власти разрешат», – уточнил генерал-лейтенант.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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