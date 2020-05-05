Над Екатеринбургом прошла первая тренировка авиапарада Победы (ФОТО)

Сегодня в небе над Екатеринбургом прошла первая тренировка авиации к параду Победы. В небо поднялись 22 машины: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12. Су-34 и Ми-24 участие в параде на Урале будут принимать впервые.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, самолеты и вертолеты взлетели с четырех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях, затем собрались в единый строй и пролетели над Екатеринбургом на минимальных высотах – от 200 до 400 метров.

В этом году парад Победы 9 мая пройдет без зрителей. На репетиции, передает корреспондент «Нового Дня», также почти не было наблюдающих – в основном за авиацией следили дорожные рабочие и редкие прохожее.

Добавим, последняя репетиция парада пройдет в Екатеринбурге 7 мая, в ней будет участвовать и авиация, и наземная техника.

Екатеринбург, Елена Иванова, Семен Саливанчук

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