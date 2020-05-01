Появился список магазинов в Екатеринбурге, где можно купить маски – с ценами и адресами

Мэрия Екатеринбурга составила список магазинов, киосков и аптек, где можно купить маски. В перечне указаны адреса точек продаж и цены. Оказывается, самые дешевые маски – на Уралмаше. Городские власти по просьбам жителей мегаполиса подготовили и опубликовали обобщенный документ, в котором указаны места продаж защитных масок во всех семи районах Екатеринбурга. Для удобства горожан также отражены характеристики изделий и цены на них. Правда, документ придется скачивать и смотреть в Excel.

Судя по информации мониторинга, самые дешевые маски продаются в магазинах Орджоникидзевского района. Там можно найти «рулон» масок 50 штук за 100 рублей (гипермаркеты «Лента»), комплект из 10 штук – за 55 рублей (в Fix Price). Самые дорогие маски – в «Гиперболе»: почти 3000 за набор из 50 масок. В киосках Роспечати маски стоят 60 рублей – за одноразовую, 130 – за многоразовую тканевую.

Напомним, что с 1 мая 2020 года в Екатеринбурге начал действовать обязательный масочный режим: при нахождении в магазинах, общественных местах и общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Магазинам, например, запретили пускать покупателей, если у них нет маски.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.05.20

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