Работникам торговли запретят пускать в магазины покупателей без масок

С 1 мая в Свердловской области вводится масочный режим, за соблюдением которого будут следить и полиция, и санврачи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков. Он уточнил, что речь идет прежде всего о магазинах, служебных помещениях, словом, о закрытых помещениях. «Маска эффективна в любом закрытом помещении, может, даже и дома в некоторых случаях полезна», – сказал он. Он заявил, что сейчас, благодаря в том числе и крупному бизнесу, масок производится достаточно много.

Главный санврач Дмитрий Козловских добавил, что за предприятиями торговли будут следить особенно внимательно – им дадут указания не обслуживать покупателей без масок.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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