В Свердловской области запретили разводить огонь даже для шашлыка – введен особый режим

С сегодняшнего дня особый противопожарный режим распространяется не на отдельные города, а на всю Свердловскую область. Это означает, что нельзя разводить открытый огонь. Запрет распространяется, в том числе, на разведение огня на садовых и дачных участках, в том числе – в мангале. Нарушителей будут штрафовать.

Постановление о введении противопожарного режима подписал накануне губернатор Евгений Куйвашев, с сегодняшнего дня документ вступает в силу. «В период действия особого противопожарного режима на территории области запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Также запрещено проводить любые пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, в населенных пунктах, землях промышленных предприятий, землях обороны и землях иного специального назначения», – сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее представители ГУ МЧС по Свердловской области поясняли, что запрет на разведение огня распространяется, в том числе, на огонь для шашлыка и сжигания мусора на участках. В эти выходные сотрудники МЧС совместно с полицейскими будут совершать рейды по лесам и садовым кооперативам с целью выявления нарушителей. Кроме того, искать поджигателей будут и беспилотники. За несоблюдение противопожарного режима граждан могут оштрафовать на суммы от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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