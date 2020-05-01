Резкий скачок заболеваемости Covid-19 в Свердловской области – 232 случая за сутки

В Свердловской области побит новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки зарегистрировано 232 новых случая, итого – 935 заболевших. 114 из новых выявленных больных – это члены организованной группы, размещенной в Камышловском санатории и медперсонал учреждения.

С учетом новой статистики Свердловская область вышла на четвертое место по числу заболевших за сутки – после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. «Наибольший прирост заболевших зафиксирован в областном центре (+87 человек). Также в статистику (+114) вошли граждане, прибывшие в составе организованной группы в санаторий в Камышловском районе и изолированные там, и заболевшие из числа персонала учреждения», – сообщили в региональном оперштабе.

Новые случаи лабораторно подтверждены у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Дегтярска, посёлка Еланский, Ирбита и Ирбитского района, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского, Ревды, Серова, Сысерти, Тавды и Талицкого района.

Всего на данный момент в регионе подтверждено 935 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 19-ти госпитализированных врачи оценивают как тяжёлое, 62 человек – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано из стационара ещё 25 пациентов – общее число выписанных составляет 150.

Добавим, что в России за сутки зафиксировано 7933 новых случая коронавируса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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