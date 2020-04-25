В Камышлове госпитализированы 11 человек с подозрением на коронавирус – они вернулись из Мурманска

В инфекционное отделение ЦРБ Камышлова поступили 11 пациентов с подозрением на коронавирус. У семерых предварительно подтвержден Covid-19, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Заболевшие прибыли из Мурманска в составе организованной группы более чем из 300 рабочих. «Из аэропорта, где каждый предъявил справку об отрицательном результате теста на коронавирус, их сразу же отправили в санаторий «Обуховский», который не работает и перепрофилирован под обсерватор. Сейчас все участники группы изолированы в этом обсерваторе и не представляют никакой опасности для жителей Свердловской области. Медики в больнице Камышлова, которые работают уже не в первый раз с заболевшими, обеспечены всеми средствами защиты, больным оказывается необходимая медпомощь», – написал губернатор.

Отметим, что в Мурманской области очагом инфекции стала стройплощадка в Белокаменке, где коронавирусом, по данным на 25 апреля, заразилось 686 человек. Всего в регионе 856 заболевших.

В Свердловской области на сегодняшний день лабораторно подтверждено 337 случаев Covid-19. Из них 87 человек выздоровели.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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