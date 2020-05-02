Рожениц Первоуральска никуда не повезут: Covid-19 у сотрудника роддома не подтвердился

С перинатального центра в Первоуральске сняты карантинные меры. Это стало возможным благодаря дополнительному обследованию сотрудника, у которого ранее нашли коронавирус нового типа.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, по заключению референс-центра тест на Covid-19 у сотрудника центра все-таки отрицательный. Причин для продления ограничений в работе роддома нет.

Напомним, ранее у сотрудника, служебные обязанности которого не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами, был выявлен коронавирус. В роддоме решением Роспотребнадзора были введены карантинные меры. Пациенток собирались перенаправить в перинатальный центр Екатеринбурга.

Добавим, по состоянию на 28 апреля в Первоуральске было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Первоуральск, Евгения Вирачева

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