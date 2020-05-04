Вывозной рейс из Душанбе в Екатеринбург и Сургут перенесен

Изменена дата вылета рейса, который должен доставить россиян из Таджикистана в Екатеринбург и Сургут. Как сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи, вылет из Душанбе состоится 5 мая в 16:25. Первоначально предполагалось, что рейс состоится сегодня, 4 мая, в 10 часов утра.

Добавим, ранее был также запланирован вывозной рейс Тель-Авив – Ростов-на-Дону – Екатеринбург. Самолет вылетит из Израиля 6 мая. Все прилетевшие в Екатеринбург ботами из Душанбе и Тель-Авива будут отправлены в обсерватор на две недели.

Екатеринбург, Елена Иванова

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