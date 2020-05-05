Роспотребнадзор обнародовал число зараженных коронавирусом в городах Свердловской области (КАРТА)

Роспотребнадзор по Свердловской области опубликовал последние данные о зараженных Covid-19 в городах региона. Статистика собрана на 4 мая. Из 1 144 случаев большая часть – 721 приходится на Екатеринбург. На втором месте Полевской – 43 случая, (по официальным данным, в Полевском проживает порядка 61 тысячи человек)
третье место за Нижним Тагилом – 22 заболевших. Санврачи также уточняют, что среди всех зараженных «138 человек из других регионов страны». Подробнее о них ничего не говорится, но не исключено, что речь идет в том числе о вахтовиках, работавших на объекте «Новатэка» в Мурманской области. Они находятся в санатории «Обуховский» под Камышловом. В Камышлове же заразившихся 11 человек. Публикуем полную статистику:
Екатеринбург – 721 человек,
Полевской – 43,
Нижний Тагил – 22,
Красноуфимск – 19,
Березовский – 18,
Асбест – 15
Первоуральск – 15
Белоярский район – 13,
Каменск-Уральский – 13,
Камышлов – 11,
Серов – 11,
Артемовский – 9,
Заречный – 9,
Верхняя Пышма – 8,
Ревда – 8,
Ирбит – 7,
Сысерть – 6,
Тавда – 6,
Верхнее Дуброво – 5,
Арамиль – 4,
Алапаевский район – 3,
Каменский район – 3
Камышловский район – 3,
Туринск – 3,
Алапаевск – 2,
Ачит – 2,
Верхняя Салда – 2,
Верхняя Тура – 2,
Дегтярск – 2,
Ирбитский район – 2,
Нижнесергинский район – 2,
Шаля – 2,
Артинский район – 1,
Богданович – 1,
Верхний Тагил – 1,
Волчанск – 1,
Ивдель – 1,
Карпинск – 1,
Краснотурьинск – 1,
Красноуфимский район – 1,
Кушва – 1,
Нижняя Тура – 1,
Новая Ляля – 1,
Пышминский район – 1,
Реж – 1,
Талицкий район – 1,
Тугулым – 1.
Екатеринбург, Елена Иванова
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