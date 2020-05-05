Роспотребнадзор обнародовал число зараженных коронавирусом в городах Свердловской области (КАРТА)

Роспотребнадзор по Свердловской области опубликовал последние данные о зараженных Covid-19 в городах региона. Статистика собрана на 4 мая. Из 1 144 случаев большая часть – 721 приходится на Екатеринбург. На втором месте Полевской – 43 случая, (по официальным данным, в Полевском проживает порядка 61 тысячи человек)

третье место за Нижним Тагилом – 22 заболевших. Санврачи также уточняют, что среди всех зараженных «138 человек из других регионов страны». Подробнее о них ничего не говорится, но не исключено, что речь идет в том числе о вахтовиках, работавших на объекте «Новатэка» в Мурманской области. Они находятся в санатории «Обуховский» под Камышловом. В Камышлове же заразившихся 11 человек. Публикуем полную статистику:

Екатеринбург – 721 человек,

Полевской – 43,

Нижний Тагил – 22,

Красноуфимск – 19,

Березовский – 18,

Асбест – 15

Первоуральск – 15

Белоярский район – 13,

Каменск-Уральский – 13,

Камышлов – 11,

Серов – 11,

Артемовский – 9,

Заречный – 9,

Верхняя Пышма – 8,

Ревда – 8,

Ирбит – 7,

Сысерть – 6,

Тавда – 6,

Верхнее Дуброво – 5,

Арамиль – 4,

Алапаевский район – 3,

Каменский район – 3

Камышловский район – 3,

Туринск – 3,

Алапаевск – 2,

Ачит – 2,

Верхняя Салда – 2,

Верхняя Тура – 2,

Дегтярск – 2,

Ирбитский район – 2,

Нижнесергинский район – 2,

Шаля – 2,

Артинский район – 1,

Богданович – 1,

Верхний Тагил – 1,

Волчанск – 1,

Ивдель – 1,

Карпинск – 1,

Краснотурьинск – 1,

Красноуфимский район – 1,

Кушва – 1,

Нижняя Тура – 1,

Новая Ляля – 1,

Пышминский район – 1,

Реж – 1,

Талицкий район – 1,

Тугулым – 1.

Екатеринбург, Елена Иванова

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