Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения Covid-19 в области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало карту распространения коронавируса нового типа по территории региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, из 1016 случаев больше половины – 651 – приходится на Екатеринбург. На втором месте – Полевской (39 случаев), на третьем – Красноуфимск (17). Более 10% случаев – 138 человек – жители других регионов. Напомним, 1 мая оперштаб сообщил о 114 заболевших в обсерваторе в Камышловском районе, среди которых – вахтовики из Мурманска и персонал санатория. По состоянию на 2 мая года в Свердловской области под медицинским наблюдением – 22100 граждан. В стационарах области находится 908 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Полностью распределение случаев заражения по муниципалитетам выглядит так:

• Екатеринбург – 651 человек,

• Полевской – 39,

• Красноуфимск – 17,

• Березовский – 16,

• Нижний Тагил – 14,

• Асбест – 13

• Белоярский район – 12,

• Камышлов – 11,

• Первоуральск – 10

• Каменск-Уральский – 10,

• Ревда – 8,

• Серов – 8,

• Заречный – 8,

• Тавда – 6,

• Ирбит – 6,

• Верхнее Дуброво – 5,

• Артемовский – 4,

• Верхняя Пышма – 4,

• Арамиль – 4,

• Каменский район – 3

• Камышловский район – 3,

• Сысерть – 3,

• Алапаевск – 2,

• Ирбитский район – 2,

• Верхняя Салда – 2,

• Ачит – 2,

• Дегтярск – 2,

• Верхний Тагил – 1,

• Нижнесергинский район – 1,

• Красноуфимский район – 1,

• Реж – 1,

• Богданович – 1,

• Новая Ляля – 1,

• Тугулым – 1,

• Краснотурьинск – 1,

• Алапаевский район – 1,

• Нижняя Тура – 1,

• Пышминский район – 1,

• Талицкий район – 1,

• Артинский район – 1.

Отметим, что пока вирус не добрался до севера и северо-востока области. По состоянию на 2 мая ни одного случая не было подтверждено в Невьянске, Кировграде, Кушве, Красноуральске, Верхотурье, Североуральске, Ивделе, Туринске, Таборах, Гарях, а также Шалинском округе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.05.20

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