Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения Covid-19 в области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало карту распространения коронавируса нового типа по территории региона.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, из 1016 случаев больше половины – 651 – приходится на Екатеринбург. На втором месте – Полевской (39 случаев), на третьем – Красноуфимск (17). Более 10% случаев – 138 человек – жители других регионов. Напомним, 1 мая оперштаб сообщил о 114 заболевших в обсерваторе в Камышловском районе, среди которых – вахтовики из Мурманска и персонал санатория. По состоянию на 2 мая года в Свердловской области под медицинским наблюдением – 22100 граждан. В стационарах области находится 908 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Полностью распределение случаев заражения по муниципалитетам выглядит так:
• Екатеринбург – 651 человек,
• Полевской – 39,
• Красноуфимск – 17,
• Березовский – 16,
• Нижний Тагил – 14,
• Асбест – 13
• Белоярский район – 12,
• Камышлов – 11,
• Первоуральск – 10
• Каменск-Уральский – 10,
• Ревда – 8,
• Серов – 8,
• Заречный – 8,
• Тавда – 6,
• Ирбит – 6,
• Верхнее Дуброво – 5,
• Артемовский – 4,
• Верхняя Пышма – 4,
• Арамиль – 4,
• Каменский район – 3
• Камышловский район – 3,
• Сысерть – 3,
• Алапаевск – 2,
• Ирбитский район – 2,
• Верхняя Салда – 2,
• Ачит – 2,
• Дегтярск – 2,
• Верхний Тагил – 1,
• Нижнесергинский район – 1,
• Красноуфимский район – 1,
• Реж – 1,
• Богданович – 1,
• Новая Ляля – 1,
• Тугулым – 1,
• Краснотурьинск – 1,
• Алапаевский район – 1,
• Нижняя Тура – 1,
• Пышминский район – 1,
• Талицкий район – 1,
• Артинский район – 1.
Отметим, что пока вирус не добрался до севера и северо-востока области. По состоянию на 2 мая ни одного случая не было подтверждено в Невьянске, Кировграде, Кушве, Красноуральске, Верхотурье, Североуральске, Ивделе, Туринске, Таборах, Гарях, а также Шалинском округе.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 02.05.20
Более 130 человек отпущены сегодня домой из обсерватора на Урале. / Рожениц Первоуральска никуда не повезут: Covid-19 у сотрудника роддома не подтвердился. / Перинатальный центр Первоуральска закрыт на карантин: у одного из сотрудников Covid-19. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube