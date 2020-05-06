С начала мая гаишники поймали почти 400 пьяных водителей

С 1 по 5 мая сотрудники УГИБДД Свердловской области задержали 394 пьяных водителей.

При этом, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного УГИБДД, 89 водителей отказались от прохождения освидетельствования, еще 39 попались повторно, за что им грозит лишение свободы на срок до двух лет.

«Несмотря на режим самоизоляции и установленное ограничение на продажу алкоголя после 19 часов, снижения нарушений ПДД нетрезвыми водителями, а также фактов нахождения за рулем таких водителей меньше не становится. В связи с этим в ближайшие выходные, с 9 по 11 мая, рейдовые мероприятия и тотальные проверки транспорта пройдут вновь», – пригрозили в УГИБДД.

Сотрудники ГИБДД призывают уральцев, ставших свидетелями неадекватного поведения автомобилистов на дорогах, сообщать об этом в полицию по телефону 02 или в дежурную часть УГИБДД по Свердловской области по круглосуточному телефону (343) 269-77-00.

За 4 месяца 2020 года на территории Свердловской области нетрезвыми водителями спровоцировано 56 автоаварий, в которых 19 человек погибли и еще 82 получили травмы различной степени тяжести.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

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