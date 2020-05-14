Количество ДТП с нетрезвыми водителями достигло 13%

За 4 месяца в Свердловской области доля ДТП с участием нетрезвых водителей составила 13%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на пресс-конференции начальник управления областного УГИБДД Алексей Кисляков. Более 3 500 водителей привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, 533 – совершили это нарушение повторно, теперь им грозит уже уголовное преследование. Более тысячи отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Всего за 4 месяца 2020 года на территории Свердловской области нетрезвыми водителями спровоцировано 56 автоаварий, в которых 19 человек погибли и еще 82 получили травмы различной степени тяжести.

Добавим, только с 1 по 5 мая сотрудники УГИБДД Свердловской области задержали 394 пьяных водителей, 89 – отказались от прохождения освидетельствования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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