В Екатеринбурге началось голосование за выбор имени для нового восьмого района

На сайте администрации Екатеринбурга идет голосование за выбор названия для нового района города. Оставить свое мнение можно до 14 мая. Для этого нужно через госуслуги войти в личный кабинет на сайте администрации.

Вопрос звучит так: Согласны ли Вы с присвоением административно-территориальной единице Свердловской области, созданной путем преобразования административно-территориальных единиц Свердловской области «Верх-Исетский район города Екатеринбурга» и «Ленинский район города Екатеринбурга» в форме выделения части их территорий, наименования «Академический район города Екатеринбурга»?

Напомним, в 2005 году по инициативе компании «Ренова-СтройГруп» началась разработка проекта нового микрорайона на юго-западе Екатеринбурга. Через два года был заложен первый камень. В 2009 году ход строительства оценил президент Дмитрий Медведев и в том же году были сданы первые дома. За десять лет Академический стал крупнейшим строительным проектом не только в России, но и в Европе. На сегодняшний день здесь построено более 100 жилых домов, 11 детских садов, три школы (еще две строятся), детская поликлиника, станция скорой помощи, проектируется поликлиника для взрослых, трамвайная линия и другие объекты. В перспективе в районе появится 9 миллионов квадратных метров жилья, а население составит 325 тысяч человек. Микрорайон вырос до размеров полноценного района, в который частично войдут Ленинский и Верх-Исетский.

В администрации Екатеринбурга напомнили историю создания других районов города. Согласно данным Свердловского государственного архива, 26 марта 1934 года в соответствии с Постановлением Президиума Свердловского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов № 154 в городе были организованы три административных района – Ленинский, Сталинский и Октябрьский. За счёт разукрупнения Сталинского района 17 мая 1935 года был выделен Орджоникидзевский. В 1936 году в городе образован пятый – Кагановичский район. В 1938 году часть территорий Кагановичского и Ленинского района образуют Ежовский район, переименованный в 1939 году в Молотовский. В годы Великой Отечественной войны, 25 июня 1943 года, в Свердловске были образованы Куйбышевский, Кировский и Чкаловский районы. В 1956 году Куйбышевский район вошёл в Орджоникидзевский. 12 сентября 1957 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Молотовский район был переименован в Верх-Исетский, а Кагановичский – в Железнодорожный.

Екатеринбург, Елена Иванова

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