По Екатеринбургу ночью проехала автоколонна с исторической реконструкцией

Минувшей ночью в центре Екатеринбурга состоялась репетиция проезда автоколонны с платформами, посвященными событиям Великой Отечественной войны. В пресс-службе ЦВО сообщили, что по городу проехали 11 военных грузовиков с платформами-баннерами, на которых изображены основные военные события: битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградское сражение, взятие Берлина.

«В статическом показе на платформе будут участвовать скульптурные группы в исполнении артистов ансамбля песни и пляски ЦВО в одежде времен Великой Отечественной войны: в пилотках, шапках-ушанках, ватниках и брюках галифе. Каждый артист будет изображать собирательный образ героя-фронтовика: девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку и лыжника в маскхалатах», – дополнили в пресс-службе ЦВО.

Кроме театрализованной выставки 9 Мая уральцы увидят авиапарад, в котором будут задействованы 22 единицы воздушной техники. А поздним вечером в Екатеринбурге прозвучит праздничный салют.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 07.05.20

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