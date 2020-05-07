Синоптики объявили неделю смога на Среднем Урале и предупредили об аномальной жаре

Синоптики спрогнозировали аномально жаркую погоду в Свердловской области со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Жара продержится с сегодняшнего дня и до 10 мая.

Кроме того, в области объявлено о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Ожидается смог, предупреждение действует с 8 часов вечера 6 мая до 8 часов вечера 12 мая.

Екатеринбург, Елена Иванова

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