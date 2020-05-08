Минприроды заявило, что за два месяца воздух стал вдвое чище

Министерство природных ресурсов Свердловской области заявило, что в период действия ограничительных мер по коронавирусу в воздухе снизилось количество основных загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц, сероводорода, аммиака.

«В связи со снижением интенсивности дорожного движения, масштабной уборкой в муниципалитетах улучшилось состояние атмосферного воздуха в целом в регионе, в том числе в больших промышленных центрах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Полевском», – цитируют министра Алексея Кузнецова в ДИПе. В частности, в Екатеринбурге в два раза снизилась максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота и концентрация мелкодисперсной пыли.

В Нижнем Тагиле интенсивность дорожного движения в марте снизилась на 35% по сравнению с мартом 2019 года, в апреле – на 55% по сравнению с апрелем прошлого года. Выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств, обслуживающих маршруты регулярных пассажирских перевозок, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года сократились на 20% в марте, в апреле – на 35%. В Асбесте и Первоуральске по результатам измерений в период с 1 апреля по 5 мая превышений нормативов содержания в атмосферном воздухе измеряемых загрязняющих веществ не наблюдалось.

В то же время синоптики объявили, что регион накрыл смог, предупреждение действует с 8 часов вечера 6 мая до 8 часов вечера 12 мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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